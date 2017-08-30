В Екатеринбурге рабочий кирпичного завода умер от удара током

Он практически сгорел заживо.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017
На кирпичном заводе в Екатеринбурге произошло ЧП. По неустановленным причинам рабочий задел высоковольтный кабель и сгорел заживо. Сейчас на месте трагедии работают следователи.
– На месте ЧП работает оперативная группа. Сейчас отрабатывается несколько версий, в том числе и поражение электричеством, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Напряжение в кабеле достигало 1000 вольт.
- Стоит добавить, что на прошлой неделе от удара током скончался начальник службы энергоснабжения метро Екатеринбурга.
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