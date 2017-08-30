В Екатеринбурге спасали пенсионерку, у которой украли лавровый лист

Успокаивать женщину приехали полиция и медики.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

В среду вечером, 29 августа, в квартире дома в Пионерском районе забаррикадировалась пенсионерка. Пожилая женщина обвинила свою соседку в краже лаврового листа и требовала вызвать участкового.

Вызволять ее приехали сотрудники полиции и скорой помощи.

– По прибытию на место вызова выяснилось, что в квартире находится женщина, страдающая психическим заболеванием. Полицию вызвала ее сестра, – сообщает служба спасения "СОВА".

После долгих уговоров сестры и оперативников, пенсионерка все же открыла дверь и ей оказали помощь.

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