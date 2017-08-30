В Свердловской области поезд отрезал мужчине ногу

Во время остановки в Егоршино житель Артемовского решил пролезть под вагоном.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.08.2017

В ночь с 30 на 31 августа на железнодорожной станции Егоршино произошло ЧП: грузовой поезд отрезал ногу мужчине.

Пьяный житель Артемовского решил пролезть под вагоном, а в этот момент состав тронулся после стоянки.

– В 2.50 поступил сигнал от дежурного по станции. Полиция обнаружила пострадавшего, после чего он был доставлен в больницу. У него не было части голени правой ноги, – рассказали "Нашей Газете" в транспортной полиции УрФО.

Добавим, что этим летом в Свердловской области поезд сбил 19-летнего парня, который шел по железнодорожным путям в наушниках.

Молодой человек скончался на месте.

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