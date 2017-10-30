Житель Ивделя расстрелял знакомого из ружья, а потом добил ножом

Обезоружить нападавшего смог брат потерпевшего.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Следственный комитет Ивделя возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство.

Согласно материалам дела, 13 июня этого года пьяный обвиняемый выстрелил из охотничьего ружья в своего знакомого, к которому у него была личная неприязнь.

фото: пресс-служба Следственного комитета Свердловской области

После выстрела раненый потерпевший упал, а злоумышленник дважды ударил его ножом.

– Действия обвиняемого были пресечены братом потерпевшего, который сбил с ног злоумышленника и разоружил его, – рассказали в пресс-службе СКР.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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