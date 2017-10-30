Свердловчанин ударил полицейского и сел на 8 лет

До этого он был подозреваемым по уголовному делу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Житель Сухого Лога отправился за решетку после того, как попытался убить знакомого и напал на полицейского. Как рассказали в пресс-службе областного СК, 35-летний рецидивист проходил со своим другом подозреваемым по уголовному делу о краже.

– Злоумышленник был недоволен тем, что его сообщник давал изобличающие его показания. В ночь на 25 июля 2017 года подсудимый приехал в одно из сел для того, чтобы разобраться с ним, – рассказали в пресс-службе СК.

Вооруженный ножом преступник не смог воплотить в жизнь свой план, так как полицейские устроили засаду в доме его подельника.

Между тем, подсудимый не собирался сдаваться без боя. Он стал оказывать активное сопротивление стражам порядка, которые так неожиданно предотвратили его коварный план.

фото: пресс-служба Следственного комитета Свердловской области

В ходе борьбы злоумышленник нанес одному из полицейских удар рукой, тем самым совершив еще одно преступление.

Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!