В Арамиле женщина с маленьким ребенком осталась без света и воды

Ситуация изменилась только после вмешательства следователей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Следователи из Екатеринбурга организовали проверку в одном из жилых домов Арамиля, после сообщений СМИ о том, что в квартире без света и воды осталась мать с малолетним ребенком.

Как выяснилось, в жилом помещении действительно не было электроэнергии и водоснабжения, при том, что остальные жильцы дома не испытывали проблем со сферой ЖКХ. После вмешательства следователей в квартире женщины вернули свет и тепло, но виновников данной ситуации пока так и не нашли.

– Были приняты меры по вызову лица, по имеющимся данным, причастного к самовольному отключению источников жизнеобеспечения, с целью проведения его опроса. Однако гражданин в назначенное время для опроса не явился. Сотрудникам полиции поручено найти его, – рассказали в пресс-службе СКР.

По итогам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!