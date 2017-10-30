В Екатеринбурге поймали 16-летнюю скрипачку, которая подрабатывала наркокурьером

В ее квартире оперативники нашли 6 килограммов "синтетики".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

В Екатеринбурге сотрудники фонда "Город без наркотиков" совместно с полицией задержали 16-летнюю девушку, которая распространяла наркотики. Об этом рассказал вице-президент фонда Тимофей Жуков.

– На нее вышли наши ребята через несколько закупок, после чего ее и задержали. Софье 16 лет, она из Миасса. Училась там, играет на скрипке, и вот решила перевестись в Екатеринбург для дальнейшего обучения. В какой-то момент что-то пошло не так, Софья устроилась работать "курьером" , – рассказал "Нашей Газете" Жуков.

При задержании у девушки нашли 300 граммов "синтетики", а при обыске ее квартиры еще 6,5 килограммов из которых можно было добыть до 70 килограммов наркотиков.

Теперь несовершеннолетней грозит до 10 лет лишения свободы.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!