В Нижнем Тагиле подростка госпитализировали после массовой драки

Пятеро участников конфликта задержаны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

В Нижнем Тагиле 17-летний подросток госпитализирован после массовой драки, сообщает tagilcity.

В Нижнем Тагиле в минувшие выходные произошла массовая драка между подростками. По словам местных жителей, подростки из одного района устроили драку с подростками из другого. В итоге одного из молодых людей доставили в больницу с травмой головы - во время потасовки его ударили битой.

Очевидцы стычки вызвали полицейских, которые доставили в отдел пятерых участников конфликта. Все они совершеннолетние. Полиция проводит проверку.