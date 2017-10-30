В Нижнем Тагиле подростка госпитализировали после массовой драки

Пятеро участников конфликта задержаны.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017
В Нижнем Тагиле 17-летний подросток госпитализирован после массовой драки, сообщает tagilcity.
В Нижнем Тагиле в минувшие выходные произошла массовая драка между подростками. По словам местных жителей, подростки из одного района устроили драку с подростками из другого. В итоге одного из молодых людей доставили в больницу с травмой головы - во время потасовки его ударили битой.
Очевидцы стычки вызвали полицейских, которые доставили в отдел пятерых участников конфликта. Все они совершеннолетние. Полиция проводит проверку.
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Ранее в этом же районе города произошел конфликт между подростками и взрослыми. Тогда в больницу также попал 17-летний подросток.