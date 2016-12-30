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В Екатеринбурге мужчина забрал у доброго пенсионера сумку с миллионом рублей и убежал

В Екатеринбурге мужчина забрал у доброго пенсионера сумку с миллионом рублей и убежал
16+
Фото: kaliningradnews.ru

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.12.2016

В Екатеринбурге неизвестный мужчина воспользовался доверчивостью пенсионера и похитил из его квартиры сумку с накоплениями на похороны. Там оказался один миллион рублей, написал 31 декабря Life.

Как рассказал пенсионер, к нему на улице подошел мужчина и попросил мобильный, чтобы позвонить. У 89-летнего дедушки не было сотового, зато он пригласил прохожего к себе домой — позвонить с домашнего. После того как тот вошел в дом и совершил звонок, он попросил владельца квартиры разменять ему купюру номиналом в 1000 рублей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области подтвердили данную информацию.

— Пенсионер не отказался, доставая на размен деньги из той самой сумки с миллионом рублей. Гость увидел, что там много денег, выхватил из рук пострадавшего сумку и быстро выбежал из квартиры. По описанию потерпевшего, прохожий был сам не молод: на вид около 50 лет. Очень жаль, что в таком возрасте мужчина не обладает ни каплей морали, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщение о случившемся поступило в 10-й ОП, который находится на Сортировке. Полицейские изъяли съемки с уличных камер видеонаблюдения, сейчас их анализируют, чтобы установить личность грабителя.

  • Его приметы: мужчина среднего роста в возрасте 50–55 лет, говорит с акцентом. Больших примет пенсионер сообщить не смог. Не удалось составить и фоторобота.
  • Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по части 2 ст.161 УК РФ «Грабеж».
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 31.12.2016, 19:23
Тэги: Криминал, Происшествия, Жизнь в городе
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