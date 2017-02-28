Челябинский, Пермский и Тюменский тракты отремонтируют в этом году

Кроме того, на всех автодорогах должны залатать ямы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В 2017 году дорожники планируют отремонтировать Челябинский, Пермский и Тюменский тракты. Об этом НАШЕЙ рассказал сегодня, 1 марта, начальник ФКУ «Уралуправдор» Алексей Борисов.

Работы на Челябинском тракте

По оценке Алексея Борисова, в наиболее плачевном состоянии сейчас находится автодорога Челябинск – Екатеринбург. Ее строили и вводили в эксплуатацию с 1981 по 1985 годы и с тех пор ни разу не ремонтировали. Там планируют привести в нормативное состояние участок с 138 по 143 километр. Вместе с тем дорожники оборудуют его освещением и пешеходными переходами. Участки с 130 по 136 километр и с 143 по 183 километр будут ремонтировать в период до 2019 года.

Тюменский тракт

Автодорогу Екатеринбург – Тюмень эксперт также как и Челябинский тракт по состоянию оценил на «тройку с минусом». Там в этом году отремонтируют участок в районе Белоярки в сторону Богдановича. Там заменят покрытие, дорожные знаки и ограждение. Также специалисты займутся проектировкой участка в обход Белоярки и Богдановича, строительство которого должны начать в 2019 – 2023 годы.

Ремонт Пермского тракта

Трасса Пермь – Екатеринбург, по мнению Алексея Борисова, находится в удовлетворительном состоянии. На 2017 год там запланирован ремонт участка с 169 по 187 километр. В этом году дорожники введут в эксплуатацию порядка 7 километров от этого участка, еще 7 километров закончат в следующем году. Стоимость работ, заложенных на 2017 год, оценивают в 500 миллионов рублей. Автобусные остановки на этой трассе обещают оснастить освещением. А на участке с 187 по 232 километр выполнят проектные работы для последующего ремонта.

На фото: Алексей Борисов