В Екатеринбурге иномарка сбила четырехлетнего мальчика: ребенок в тяжелом состоянии

Малыш перебегал дорогу на красный сигнал светофора.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017
В Екатеринбурге вечером 28 февраля на улице Техническая иномарка сбила ребенка, сообщили в службе спасения «Сова».
Четырехлетний мальчик попал под колеса «Рено Логан», когда перебегал дорогу на красный сигнал светофора напротив дома № 26 на Технической. Ребенка без сознания доставили в детскую больницу, врачи оценивают состояние мальчика как тяжелое - у него диагностировали ушиб головного мозга.
По данным ГИБДД, ребенок находился на улице с мамой и бабушкой, сейчас полицейские выясняют, по какой причине малыш остался без присмотра взрослых на дороге.
- 28 февраля на Пермском тракте внедорожник столкнулся с фурой, пострадали четыре человека, в том числе 13-летняя девочка - ее госпитализировали в состоянии комы.