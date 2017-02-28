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Двухмесячная девочка и девятилетний мальчик пострадали в лобовом ДТП под Екатеринбургом

Двухмесячная девочка и девятилетний мальчик пострадали в лобовом ДТП под Екатеринбургом
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Травмы также получил 30-летний мужчина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Под Екатеринбургом в столкновении двух машин на встречной полосе пострадала двухмесячная девочка и девятилетний мальчик, сообщает «Уралинформбюро» 1 марта. 
 
Авария произошла вечером 28 февраля в поселке Рудный под Екатеринбургом. Водитель «Лады Приоры» выскочил на встречную полосу на улице Малой Караванной, по которой в это время двигался «Мицубиси». Столкновения избежать не удалось ВАЗ лоб в лоб врезался в иномарку.
 
В результате ДТП пострадали 30-летний мужчина, грудная девочка и девятилетний школьник, которые находились в «Мицубиси». Все пострадавшие госпитализированы. 
Маша Шмурыгина, 01.03.2017, 11:28
Тэги: ДТП, Дети, Дороги
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