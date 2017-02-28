Двухмесячная девочка и девятилетний мальчик пострадали в лобовом ДТП под Екатеринбургом

Травмы также получил 30-летний мужчина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

Под Екатеринбургом в столкновении двух машин на встречной полосе пострадала двухмесячная девочка и девятилетний мальчик, сообщает «Уралинформбюро» 1 марта.

Авария произошла вечером 28 февраля в поселке Рудный под Екатеринбургом. Водитель «Лады Приоры» выскочил на встречную полосу на улице Малой Караванной, по которой в это время двигался «Мицубиси». Столкновения избежать не удалось ВАЗ лоб в лоб врезался в иномарку.

В результате ДТП пострадали 30-летний мужчина, грудная девочка и девятилетний школьник, которые находились в «Мицубиси». Все пострадавшие госпитализированы.