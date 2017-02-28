Суммы штрафов за нарушение ПДД будут зависеть от возраста и семейного положения водителя

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017
Новый административный регламент по надзору за дорожным движением начнет действовать в России с 1 апреля этого года, сообщает сегодня, 1 марта, «Коммерсантъ».
Это коснется в том числе размера штрафов, которые выписывают инспекторы ГИБДД. Теперь они должны будут учитывать возраст водителя, место его жительства и семейное положение.
Вместе с тем, по новому регламента исключат норму о снятии номеров и добавят возможность предъявить для проверки распечатку электронной версии полиса ОСАГО.
Для отслеживания ситуации на дорогах инспекторы ГИБДД будут использовать беспилотные летательные аппараты. До этого допускались только вертолеты, аэростаты, дирижабли и мотодельтапланы.
- Кроме того, при составлении протокола водитель сможет поставить под сомнение доказательства ГИБДД и привести свои аргументы, которые будут проверять.