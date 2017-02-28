В Екатеринбурге сожгли БМВ тренера по хоккею

Полиция ищет поджигателя.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017
В Екатеринбурге на улице Восточной подожгли БМВ, сообщили в областном управлении МЧС сегодня, 1 марта.
Пожар произошел в ночь на 1 марта - сообщение о возгорании поступило в половине второго ночи: на восточной горел моторный отсек БМВ. На место происшествия прибыли трое пожарных и одна спецмашина, спасатели ликвидировали пожар менее, чем за час.
Владельцем пострадавшей иномарки оказался тренер по хоккею Илья Гуцевич. Мужчина обратился с заявлением в полицию, сообщает «КП-Урал».
- На место пожара выезжали полицейские, они изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали молодого человека возле БМВ. Сейчас правоохранительные органы разыскивают поджигателей, назначена пожарно-техническая экспертиза.