В лобовом ДТП на свердловской трассе погибли двое взрослых и ребенок, еще трое пострадали

Пятилетний ребенок и двое взрослых госпитализированы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В Свердловской области на трассе в районе Ревды в столкновении иномарки и ВАЗа погибли трое человек, в том числе ребенок, сообщили в областном управлении ГИБДД 28 февраля.

Трагедия произошла на 292 километре трассы Пермь - Екатеринбург. Водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «десяткой», в которой находились мужчина, женщина и два ребенка трех и пяти лет. Выжить удалось только пятилетнему малышу, он доставлен в больницу

Травмы также получили два пассажира иномарки - 41-летняя женщина и мужчина 30 лет. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.