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В лобовом ДТП на свердловской трассе погибли двое взрослых и ребенок, еще трое пострадали

В лобовом ДТП на свердловской трассе погибли двое взрослых и ребенок, еще трое пострадали
16+
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Пятилетний ребенок и двое взрослых госпитализированы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.03.2017

В Свердловской области на трассе в районе Ревды в столкновении иномарки и ВАЗа погибли трое человек, в том числе ребенок, сообщили в областном управлении ГИБДД 28 февраля.
 
Трагедия произошла на 292 километре трассы Пермь - Екатеринбург. Водитель «Фольксвагена» выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «десяткой», в которой находились мужчина, женщина и два ребенка трех и пяти лет. Выжить удалось только пятилетнему малышу, он доставлен в больницу
 
Травмы также получили два пассажира иномарки - 41-летняя женщина и мужчина 30 лет. ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.
 
в дтп в свердловской области погибли три человека 28 февраля 2017
Маша Шмурыгина, 01.03.2017, 08:42
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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