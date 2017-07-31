На трассе Екатеринбург-Тюмень угнанный SsangYong устроил массовое ДТП

За рулем иномарки оказался пьяный мужчина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

В ночь с 29 на 30 июля сотрудники ДПС задержали белый SsangYong на трассе Екатеринбург-Тюмень. Иномарка привлекла внимание инспекторов, так как двигалась с выключенными фарами.

После того как водитель проигнорировал требование прижаться к обочине началась погоня. Двигаясь в сторону Екатеринбурга, SsangYong врезался в Lexus, но не остановился.

– В ходе преследования сотрудники ГИБДД неоднократно призывали водителя остановиться, но он не реагировал, а только увеличивал скорость, – сообщает ГИБДД Свердловской области.

Проезжая 39 километре трассы водитель не справился с управлением, перевернулся и разбил еще три припаркованные машины: Daewoo Nexia, Toyota Highlander, Ford Mondeo.

Виновником массовой аварии оказался 25-летний молодой человек, который будучи пьяным, угнал автомобиль в Белоярском.

Он получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, раны рук и головы. Он был госпитализирован в Белоярскую больницу и рассказал, что ранее уже был судим за угон.

Владелец SsangYong узнал обо всем от полиции.

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