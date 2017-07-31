На трассе Ивдель – ХМАО столкнулись две азиатские иномарки. Есть пострадавшие

ДТП случилось на 104-м километре автодороги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

Накануне вечером на севере Свердловской области случилось ДТП с участием двух японских иномарок. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

На 104-м километре автодороги Ивдель – ХМАО столкнулись "Mazda 3" и "Hyundai Creta", есть пострадавшие. На месте происшествия работала бригада МЧС, обстоятельства аварии выясняет ГИБДД.

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