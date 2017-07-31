В центре Екатеринбурга дерево придавило Hyundai

Проезд по улице заблокирован.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.08.2017

В центре Екатеринбурга, во дворе здания по адресу Ленина, 52, упало дерево. В результате придавленной оказалась припаркованная рядом легковушка Hyundai Accent. Сейчас по улице невозможно проехать.

Фотографию с места ЧП выложил в Facebook радиоведущий Александр Цариков.

В ГИБДД сообщили, что так как машина не двигалась, это не может расцениваться как ДТП.

Оперативно получить информацию о произошедшем в полиции не удалось.

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