Три человека пострадали в столкновении ВАЗа и грузовой «Газели» в Нижнем Тагиле

Авария произошла на встречке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.09.2017

В Екатеринбурге три человека пострадали в столкновении ВАЗа и грузовой "Газели".

Водитель ВАЗа ехал по улице Зеленостроевской в сторону Алтайской около четырех часов дня 31 августа. Возле дома № 140 на улице Садоводов он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Газелью", сообщили в областном управлении ГИБДД.

В аварии пострадали трое: 24-летнего водителя ВАЗа госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом основания черепа, переломом плеча, предплечья и тупой травмой живота, его 28-летний пассажир получил рваную рану предплечья, гематому лба, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. 45-летний водитель "Газели" доставлен в больницу с переломом костей голени и ушибом грудины.