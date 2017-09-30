Иномарка насмерть сбила женщину на дублере Сибирского тракта

Водитель не заметил пешехода в темноте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта под колесами Renault MEGANE погибла женщина.

Водитель иномарки ехал со стороны Екатеринбурга, когда в районе 11-го километра тракта наехал на женщину, которая переходила проезжую часть. Пострадавшая погибла на месте. Ее личность устанавливает полиция, сообщили в городском управлении ГИБДД.

По словам 33-летнего автомобилиста, во время движения что-то темное появилось на трассе так неожиданно, что он не успел затормозить. Авария произошла в темное время суток – около семи часов вечера, этот участок трассы не освещен, а на одежде женщины не было светоотражающих элементов. Эти обстоятельства привели к трагедии.

По факту ДТП проводится расследование. В автоинспекции напоминают, что пешеходам необходимо иметь при себе предметы со светоотражающими элементами, чтобы водители могли заметить их в темное время на проезжей части.

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