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Иномарка насмерть сбила женщину на дублере Сибирского тракта

Иномарка насмерть сбила женщину на дублере Сибирского тракта
16+
Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Водитель не заметил пешехода в темноте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.10.2017

В Екатеринбурге на дублере Сибирского тракта под колесами Renault MEGANE погибла женщина.
 
Водитель иномарки ехал со стороны Екатеринбурга, когда в районе 11-го километра тракта наехал на женщину, которая переходила проезжую часть. Пострадавшая погибла на месте. Ее личность устанавливает полиция, сообщили в городском управлении ГИБДД. 
 
 
По словам 33-летнего автомобилиста, во время движения что-то темное появилось на трассе так неожиданно, что он не успел затормозить. Авария произошла в темное время суток –  около семи часов вечера, этот участок трассы не освещен, а на одежде женщины не было светоотражающих элементов. Эти обстоятельства привели к трагедии.
  • По факту ДТП проводится расследование. В автоинспекции напоминают, что пешеходам необходимо иметь при себе предметы со светоотражающими элементами, чтобы водители могли заметить их в темное время на проезжей части. 

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Маша Шмурыгина, 01.10.2017, 10:41
Тэги: ДТП, Фото
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