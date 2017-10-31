В Екатеринбурге до конца ноября закрыли улицу Новаторов

На участке дороги будут менять водопровод.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017
В Екатеринбурге с 1 по 30 ноября перекрыли улицу Новаторов между домами № 6 и № 8, сообщает городская администрация. Причиной перекрытия стали работы на сетях водопровода для жилого комплекса.
– Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Ломоносова, Коммунистической и Индустрии. Городские власти предписали строителям восстановить элементы нарушенного благоустройства по окончании земляных работ, – рассказали в пресс-службе мэрии.
- Добавим, что в микрорайоне Заречный продлили перекрытие улицы Колмогорова.
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