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В Екатеринбурге до конца ноября закрыли улицу Новаторов

В Екатеринбурге до конца ноября закрыли улицу Новаторов
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Фото: Google Maps
На участке дороги будут менять водопровод.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Екатеринбурге с 1 по 30 ноября перекрыли улицу Новаторов между домами № 6 и № 8, сообщает городская администрация. Причиной перекрытия стали работы на сетях водопровода для жилого комплекса.

– Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Ломоносова, Коммунистической и Индустрии. Городские власти предписали строителям восстановить элементы нарушенного благоустройства по окончании земляных работ, – рассказали в пресс-службе мэрии.

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Олег Галимов, 01.11.2017, 10:44
Тэги: Дороги, Авто
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