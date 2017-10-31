В Свердловской области 23-летний пассажир «Жигулей» погиб в лобовом ДТП

Медики госпитализировали еще одного молодого человека и женщину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Свердловской области 21-летний водитель "Жигулей" врезался в УАЗ на трассе Камышлов – Шадринск. В аварии погиб 23-летний пассажир ВАЗа, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Авария произошла утром 1 ноября на 4 километре трассы. Молодой человек с трехлетним водительским стажем не справился с управлением при движении по кривой, выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ. В столкновении погиб пассажир виновника аварии, травмы получил еще один пассажир 22 лет и женщина, которая ехала в УАЗе.

В автоинспекции напоминают, что в зимний период автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров.

Ранее НАША сообщала, что за день в Свердловской области в ДТП пострадали пять пешеходов, в том числе 10-летняя девочка.

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