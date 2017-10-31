Наверх
Медведев подписал перечень жизненно важных медицинских препаратов на 2018 год
16:47, сегодня
В ноябре почти по всей России будет теплее, чем обычно
16:30, сегодня
В Свердловской области 23-летний пассажир "Жигулей" погиб в лобовом ДТП
15:49, сегодня
Избитые в турецком отеле свердловчане добились компенсации от туроператора Anex Tour
15:32, сегодня
ВТБ повысил ставки по сезонному вкладу "Громкая выгода"
В екатеринбургском музее представят скафандр, который был в космосе
15:14, сегодня
В Свердловской области утонул рыбак
14:40, сегодня
За один день в Свердловской области сбили пять человек
14:06, сегодня
В Екатеринбурге пройдет IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
Казначейство США перенесло акцент наращивания рыночного долга на 1 кв. 2018 года
14:00, сегодня
Режиссер Иван Соснин из Екатеринбурга снял в Сочи клип на песню грузинской группы Mgzavrebi
13:46, сегодня
ФАС: цены на лекарства в России вырастут на 30 %
13:20, сегодня1
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
Облсуд отказался оставлять на свободе тагильских полицейских, обвиняемых в смерти задержанного
13:02, сегодня
"Автомобилист" подписал контракт с канадцем, сыгравшим более 500 матчей в НХЛ
12:59, сегодня1
Разборки в Facebook: депутат Госдумы Альшевских отказался выступать перед Гордумой Екатеринбурга
12:42, сегодня2
В Екатеринбурге состоится IV Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
5 ноября в Екатеринбурге определится победитель "народного" чемпионата по World of Tanks
12:33, сегодня1
Свердловский облсуд назвал действия уральских адвокатов демаршем и "грубым нарушением прав подозреваемых"
12:26, сегодня
В Турции предложили отменить систему "Все включено" для туристов
12:17, сегодня
Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США
Скандальный уральский вуз сохранил лицензию, но не может преподавать
12:17, сегодня
В Екатеринбурге завершили подготовку объектов к ЧМ-2018
11:29, сегодня
Капремонт восстановит дома после стихийных бедствий
11:27, сегодня
Двор и дом, в которых хочется жить
Центр ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге может закрыться из-за нехватки денег
11:02, сегодня
В Екатеринбурге до конца ноября закрыли улицу Новаторов
10:44, сегодня
Баскетбольный "Урал" вырвал победу в Москве на последних секундах матча
10:25, сегодня
Как оплатить задолженность за капремонт по судебному приказу
Екатеринбург ждет последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка
09:41, сегодня2
На благоустройство Свердловской области выделят 7,5 миллиардов рублей
09:20, сегодня3
Александр Поветкин проведет в Екатеринбурге бой с Кристианом Хаммером
09:00, сегодня
В Екатеринбург привезли дополнительные бесплатные вакцины против гриппа
08:40, сегодня
Лидер "Уральских Пельменей" Андрей Рожков попросил заключенных писать для него сюжеты
08:30, сегодня
Тест: "Что вы знаете про самый страшный праздник года – Хэллоуин"?
21:15, 31.10.20171
Свердловские дольщики будут контролировать статус своего дома на федеральном сайте
21:05, 31.10.2017
Сколько стоит отдых на море в ноябре: рейтинг стран с минимальными ценами
20:30, 31.10.20172
В Арамиле женщина с маленьким ребенком осталась без света и воды
19:47, 31.10.2017
Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за отказ пропустить пешехода
19:31, 31.10.2017
Ледовый городок Нижнего Тагила хотят сделать платным
19:08, 31.10.2017
В Свердловской области назначено шесть министров
19:05, 31.10.2017
Мэрия Екатеринбурга выпустила всего 12 пылесосов на борьбу с грязью
18:47, 31.10.20171
Корреспондент НАШЕЙ побывал за решеткой, чтобы узнать, как живут заключенные екатеринбургского СИЗО-1
18:23, 31.10.20171
В Екатеринбурге самый грязный воздух оказался на перекрестках 8 Марта – Малышева и Челюскинцев – Космонавтов
18:18, 31.10.20171
С начала года в Екатеринбурге поймали более 300 пьяных водителей
18:16, 31.10.2017
Группа ВТБ проводит мастер-классы по финансовой грамотности для детей
17:00, 31.10.2017
В Свердловской области пассажирский автобус въехал в торговый центр
16:20, 31.10.2017
Анфиса Чехова планирует участвовать в выборах президента РФ
15:59, 31.10.20171
Свердловские депутаты отказались давать сиротам приоритет при записи в школу
15:59, 31.10.2017
Строительство ледового городка в Екатеринбурге традиционно выиграла компания "Айс-Проект 2000" из Первоуральска
15:45, 31.10.2017
Макроэкономический обзор: Рынок ждет очередных решений центробанков
15:30, 31.10.2017
В кинотеатре Лесного со зрителей брали дополнительную плату за сеанс
15:10, 31.10.2017
Юная екатеринбурженка Диана Адигезалова стала одной из победительниц шоу "Дети на льду. Звезды"
14:36, 31.10.2017
Правительство Свердловской области утвердило дефицитный бюджет на 2018 год
14:25, 31.10.2017
За 9 месяцев объем пенсионных резервов по НПО в ВТБ Пенсионный фонд увеличился на треть
14:16, 31.10.2017
В Екатеринбурге поймали 16-летнюю скрипачку, которая подрабатывала наркокурьером
13:52, 31.10.2017
Житель Екатеринбурга написал заявление на проститутку, которая отказалась от орального секса
13:09, 31.10.2017
Свердловчанин ударил полицейского и сел на 8 лет
12:56, 31.10.2017

В Свердловской области 23-летний пассажир «Жигулей» погиб в лобовом ДТП

В Свердловской области 23-летний пассажир "Жигулей" погиб в лобовом ДТП
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Медики госпитализировали еще одного молодого человека и женщину.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

В Свердловской области 21-летний водитель "Жигулей" врезался в УАЗ на трассе Камышлов – Шадринск. В аварии погиб 23-летний пассажир ВАЗа, сообщили в областном управлении ГИБДД.
 
Авария произошла утром 1 ноября на 4 километре трассы. Молодой человек с трехлетним водительским стажем не справился с управлением при движении по кривой, выехал на встречную полосу и врезался в УАЗ. В столкновении погиб пассажир виновника аварии, травмы получил еще один пассажир 22 лет и женщина, которая ехала в УАЗе. 
 
В автоинспекции напоминают, что в зимний период автомобилистам необходимо строго соблюдать скоростной режим и воздержаться от резких маневров. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Маша Шмурыгина, 01.11.2017, 15:49
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
В Екатеринбурге -40 градусов Транспортная реформа Расстрел на Депутатской Мультимедиа Сибирская язва Интернет ЧМ-2018 Убийство Ирины Вахрушевой ГИБДД Ловец покемонов СМИ Катастрофа Видео Развлечения ДТП Гололед Образование Студенты Туризм Убийство в Рахмангулово Религия Дом-2 Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мужчины Недвижимость Свердловской области Личное ИГИЛ Строительство Медицина Деньги Самолет Минобороны упал в Якутии Парковки ЗАГС Мистика Обрушение крыши на Калинина Дети Финансы Новости дня Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Статистика Музыка Опрос Самолет Расписание Волейбол Грипп в Екатеринбурге Путин Здоровье Культура Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Экономия Мода История Екатеринбурга Недвижимость Женщины Слухи Баскетбол Школа Тест 9 мая Рейтинг Взрыв Храм святой Екатерины Взятки Растения Грипп Искусство Отношения Кризис и санкции Пусть говорят Криминал Мотоциклы Приговор Лошагину Ельцин-центр Мировые новости Производство Еда Жизнь в городе Транспорт Животные ЖКХ Горячее Приостановка полетов в Египет Выставки Общественный транспорт Футбол Военный репортаж Новый год Скорая помощь Семья Знаменитости Голодовка в колонии Кто заработал ЖКХ Свердловской области Рецензия Ошибки врачей Интервью Отключение света Уралмаш, Эльмаш Горящие авто Афиша Екатеринбуржцы в разных странах Красота Дорожные воины Суд Секс Погода Скандал с Новиковым Смерть ВУЗ Хэллоуин-2015 Психология Пожар Истории 9 мая Биатлон Розыск Лайфхак Политика Необычное Позитив Экономика Дело Пьянкова Расстрел Бизнес Фото Война ритуальных агентств Ту 154 Шоу-бизнес Авто Новости России Высокие технологии В Египте разбился самолет с российскими туристами Коллекторы Репортаж Крушение самолета под Ростовом Отдых Снос монастыря на Качканаре МЧС Скандалы Хоккей Новости История успеха Корь Бэби-боксы Конкурсы Происшествия Доска позора Спорт Дороги Эксклюзив

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru