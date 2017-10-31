За один день в Свердловской области сбили пять человек

Среди пострадавших 10-летняя девочка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 01.11.2017

За прошедшие сутки в Свердловской области под колеса автомобилей попали сразу 5 пешеходов, сообщает УГИБДД Свердловской области. Так, вечером в Екатеринбурге пострадали сразу три человека, которым не уступили дорогу водители.

В Кировском районе водитель ВАЗа при повороте налево, на регулируемом перекрестке улиц Бажова и Шарташской, не уступил дорогу пешеходу. В результате аварии 42-летняя женщина была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки.

В Верх-Исетском районе водитель Mitsubishi, двигаясь по улице Викулова со стороны Татищева в сторону Крауля, сбил 75-летнюю пенсионерку.

– Женщина была госпитализирована с закрытым переломом правой берцовой кости со смещением и гематомой лица, – уточнили в УГИБДД.

В этом же районе водитель Hyundai, совершая левый поворот на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу 38-летней женщине. У нее диагностировали перелом костей правой кисти, повреждение связок коленного сустава.

В Камышлове 23-летний водитель иномарки сбил 45-летняя женщину. Пострадавшую увезли в больницу с переломом голени.

В Нижнем Тагиле водитель Mitsubishi сбил вблизи пешеходного перехода 10-летнюю девочку. Школьница получила ушиб, сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

Добавим, что с начала года в Екатеринбурге поймали более 300 пьяных водителей.

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