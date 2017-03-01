В Екатеринбурге в районе УПИ трамвай протаранил катафалк

Ни водитель машины, ни пассажиры общественного транспорта не получили травм в аварии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

В Екатеринбурге на проспекте Ленина «Газель» попала под трамвай. Как рассказали НАШЕЙ очевидцы, вагон несколько метров протащил автомобиль по рельсам, пока не остановился.

Авария произошла в 15.10 около перекрестка на Ленина-Генеральской, трамвай двигался в сторону УПИ. Судя по снимку с места аварии, «Газель» при повороте не пропустила трамвай.

— Водитель «Газели» разворачивался вне перекрестка и не пропустил трамвай. В ДТП пострадавших нет, пассажиры трамвая все были на местах, травмированы не были. Сотрудники ГИБДД выезжали на место ДТП, составили схему аварии, убрали поврежденный автомобиль с трамвайных путей. Но когда общественный транспорт тронулся с месте, произошло короткое замыкание, из-за чего движение трамваев на данном участке было приостановлено на некоторое время, — уточнили НАШЕЙ в городской ГИБДД.

Как рассказали в пресс-службе, автомобиль был убран, сейчас водитель оформляет ДТП в полиции.

Как оказалось, владельцы «Газели» занимаются ритуальными услугами.