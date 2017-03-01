В Екатеринбурге в лобовом ДТП на Белинского погиб мужчина

Водитель ВАЗа выехал на встречную полосу, нарушив ПДД.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.03.2017

В ночь на 2 марта в Екатеринбурге на улице Белинского в столкновении «Лады» и «Фольксвагена» погиб мужчина, сообщают «Ночные новости».

Водитель «Фольксвагена» ехал по улице Белинского в сторону центра города, «Лада Калина» двигалась во встречном направлении по соседней полосе. По словам очевидцев, водитель ВАЗа нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в иномарку.

От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте. Пассажир ВАЗа в столкновении получил травмы, но, по словам очевидцев, после аварии он попытался смешаться с толпой, однако позже его погрузили в машину скорой помощи.