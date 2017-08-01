В Екатеринбурге закроют улицу в районе УрФУ

Ремонтные работы пройдут до 15 августа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина перекроет движение транспорта в районе улицы Библиотечной, 50.
Закрытие связано с проведением работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения. Движение приостановят с 12 по 15 августа.
- Напомним, что сейчас в Екатеринбурге перекрыта нечетная сторона проспекта Ленина в районе площади 1905 года.
- Также частично закрыто движение на улице Токарей.
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