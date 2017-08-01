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В Екатеринбурге закроют улицу в районе УрФУ

В Екатеринбурге закроют улицу в районе УрФУ
16+
Ремонтные работы пройдут до 15 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина перекроет движение транспорта в районе улицы Библиотечной, 50.

Закрытие связано с проведением работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения.  Движение приостановят с 12 по 15 августа.

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Олег Галимов, 02.08.2017, 10:38
Тэги: Новости дня, Авто, Новости
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