Водитель «Лады» насмерть сбил велосипедиста во время обгона на свердловской трассе

Мужчина ехал ночью на велосипеде посреди проезжей части.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017
Ночью на трассе в Каменском районе ВАЗ насмерть сбил 30-летнего велосипедиста.
Водитель "Лады" пошел на обгон на трассе Каменск-Уральский - Рыбниковское - Горный, выехал на встречную полосу и сбил велосипедиста, который ехал по середине проезжей части. Мужчину доставили в больницу в состоянии комы с переломами ноги, бедра, ребер, ушибом мозга. Утром 2 августа он скончался в отделении реанимации.
- В областном управлении ГИБДД сообщили, что на велосипедисте и велосипеде отсутствовали светоотражающие элементы, что делало мужчину совершенно незаметным на трассе в ночное время и в условиях пасмурной погоды.