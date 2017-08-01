На трассе Екатеринбург – Тюмень ВАЗ врезался в грузовик: один человек погиб, двое пострадали

Авария произошла около полуночи.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017
На Тюменском тракте "пятнадцатая" врезалась в грузовик, водитель ВАЗа погиб.
Трагедия произошла в районе Богдановича около полуночи. Водитель "пятнадцатой" не рассчитал расстояние до грузовика Scania. От удара легковушка вылетела с трассы в кювет. Ее 49-летний водитель погиб на месте, 50-летний пассажир госпитализирован с переломом левого предплечья со смещением, еще один пассажир 25 лет получил травму живота.
- Известно, что стаж водителя легковушки составляет всего три года. Водительский стаж владельца грузовика - 14 лет. Обстоятельства аварии устанавливаются.