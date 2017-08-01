Водитель УАЗа погиб на трассе Екатеринбург-Челябинск

Стаж вождения мужчины составлял 4 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Ранним утром 2 августа на 187 километре трассы Екатеринбург – Челябинск произошло смертельное ДТП. Водитель УАЗ Патриот двигался со стороны Арамиля в сторону Челябинского тракта.

Он превысил скорость и не справился с управлением. УАЗ пробил ограждение и перевернулся. В результате столкновения 35-летний мужчина погиб на месте.

Он был родом из села Патруши, а его водительский стаж составлял 4 года.

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