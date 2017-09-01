Около «Рубина» Solaris не пропустил мотоциклиста: водитель в больнице

Очевидцы рассказали, что мужчину госпитализировали прямо в шлеме.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017
Ночью в центре Екатеринбурга около "Рубина" мотоциклист врезался в автомобиль. Водителя мотобайка госпитализировали.
Авария произошла на перекрестке 8 Марта – Малышева. Водитель на автомобиле Hyundai Solaris поворачивал с Малышева в сторону цирка и не пропустил мотоциклиста, который ехал прямо на зеленый сигнал светофора.
- Очевидцы сообщили, что водителя байка увезли в больницу прямо в шлеме. О его состоянии информации пока нет.