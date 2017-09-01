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Около «Рубина» Solaris не пропустил мотоциклиста: водитель в больнице

Около "Рубина" Solaris не пропустил мотоциклиста: водитель в больнице
16+
Фото: служба спасения "Сова"
Очевидцы рассказали, что мужчину госпитализировали прямо в шлеме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

Ночью в центре Екатеринбурга около "Рубина" мотоциклист врезался в автомобиль. Водителя мотобайка госпитализировали.
 
Авария произошла на перекрестке 8 Марта – Малышева. Водитель на автомобиле Hyundai Solaris поворачивал с Малышева в сторону цирка и не пропустил мотоциклиста, который ехал прямо на зеленый сигнал светофора.
 
  • Очевидцы сообщили, что водителя байка увезли в больницу прямо в шлеме. О его состоянии информации пока нет.

Марина Подкорытова, 02.09.2017, 12:28
Тэги: ДТП, Дороги, Авто
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