Пять человек получили травмы при столкновении маршрутных автобусов на Ленина в районе отеля «Гранд-Авеню»

Водитель большого "Нефаза" не соблюдал дистанцию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

Днем 2 сентября в центре Екатеринбурга на Ленина столкнулись 2 пассажирских автобуса, которые ехали в попутном направлении. Делом занялась прокуратура, сообщили в ведомстве.

– Водитель со стажем вождения за рулем "Нефаза", двигаясь по проспекту Ленина со стороны Карла Либкнехта, не обеспечил безопасную дистанцию до транспорта впереди и врезался в автобусом Isuzu, после чего марщрутку Isuzu отбросило на стоящий рядом Hyundai Solaris, – сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

– 2 сентября в 15 часоа в районе дома 40 на проспекте Ленина произошло столкновение легкового автомобиля и двух маршрутных автобусов "Богдан" 054 маршрута "Нефаза", ехавшего по 28-му маршруту. Оба они ехали в попутном направлении по проспекту Ленина в сторону Красноармейской. В результате аварии 5 пассажиров автобусов обратились за медицинской помощью, в том числе один ребенок, – уточнили на сайте ведомства.