Пять человек получили травмы при столкновении маршрутных автобусов на Ленина в районе отеля «Гранд-Авеню»

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017
– Водитель со стажем вождения за рулем "Нефаза", двигаясь по проспекту Ленина со стороны Карла Либкнехта, не обеспечил безопасную дистанцию до транспорта впереди и врезался в автобусом Isuzu, после чего марщрутку Isuzu отбросило на стоящий рядом Hyundai Solaris, – сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
– 2 сентября в 15 часоа в районе дома 40 на проспекте Ленина произошло столкновение легкового автомобиля и двух маршрутных автобусов "Богдан" 054 маршрута "Нефаза", ехавшего по 28-му маршруту. Оба они ехали в попутном направлении по проспекту Ленина в сторону Красноармейской. В результате аварии 5 пассажиров автобусов обратились за медицинской помощью, в том числе один ребенок, – уточнили на сайте ведомства.
- После проверки прокуратура оценит законность осуществления перевозки пассажиров автобусами, а также работе контрольно-надзорных органов в сфере эксплуатации автотранспортных средств.
- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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