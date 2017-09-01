Возможно, поджог: в Чкаловском районе Екатеринбурга сгорел автомобиль

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017
– Во дворе дома на Рощинской на площади 1 кв.м огнем были повреждены моторный отсек и кузов автомобиля "Лада Приора". На место пожара выезжали одна пожарная машина и 4 человека личного состава. Возгорание потушили местные жители до прибытия пожарных подразделений, – уточнили в МЧС.
– 1 сентября около 2.20 ночи в отдел полиции номер 13 поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ на улице Рощинской. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр машины. Материалы проверки направлены в пожарную часть для проведения пожарно-технической экспертизы. Будет принято соответствующее процессуальное решение, – сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.