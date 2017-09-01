Возможно, поджог: в Чкаловском районе Екатеринбурга сгорел автомобиль

Машину успели потушить местные жители.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

В ночь на 2 сентября на Рощинской сгорела "Лада Приора". Местные жители предполагают, что это был поджог. Полиция проводит проверку.

Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил 2 сентября в 2.22 ночи.

– Во дворе дома на Рощинской на площади 1 кв.м огнем были повреждены моторный отсек и кузов автомобиля "Лада Приора". На место пожара выезжали одна пожарная машина и 4 человека личного состава. Возгорание потушили местные жители до прибытия пожарных подразделений, – уточнили в МЧС.

В полиции информацию о возгорании также получили.