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Свердловские гаишники попросили начинающих водителей не садиться за руль из-за снега

Свердловские гаишники попросили начинающих водителей не садиться за руль из-за снега
16+
Фото: Архив "НАШЕЙ"
Также уральцам посоветовали менять летние шины на зимние.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

ГИБДД Свердловской области призвала автолюбителей отказаться от крутых маневров, резких торможений, а также снизить скорость движения. Как сообщает пресс-служба ведомства, причина – первый осадки в регионе.

– Водителям, не обладающими навыками управления транспортными средствами в неблагоприятных дорожных условиях, а также имеющим небольшой стаж вождения, рекомендуется вообще отказаться от управления транспортными средствами, – говориться в сообщении ГИБДД.

Ко всему прочему автомобилистам уже необходимо побеспокоиться о смене летней резины на зимнюю, а также об установке на заднее стекло транспортного средства знака «Шипы», посоветовали в ведомстве.

  • Сегодня утром, по данным ГИБДД, из-за первого снега в Екатеринбурге случилось более 10 ДТП.

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Игорь Труш, 02.10.2017, 16:47
Тэги: ДТП, Дороги, Гололед
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