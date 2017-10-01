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В Березовском Suzuki задавил 71-летнюю женщину после столкновения с Nissan

В Березовском Suzuki задавил 71-летнюю женщину после столкновения с Nissan
16+
Фото: vk.com/gibdd_bgo
Одна из иномарок врезалась в киоск.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В Березовском женщина погибла под колесами Suzuki, который отлетел в ее сторону после ДТП с другой иномаркой. 
 
Водитель Nissan не справился с управлением во время обгона, его машину занесло, после чего она съехала с проезжей части на территорию магазина "Продукты" и врезалась в стоящий Suzuki. От удара Suzuki, за рулем которого находился 69-летний мужчина, отлетел и сбил 71-летнюю женщину, которая шла мимо. 
 
Фото: vk.com/zg66ru
 
От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда врачей. Водителя Nissan госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки. 
  • По факту ДТП проводится проверка.

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Маша Шмурыгина, 02.10.2017, 09:25
Тэги: ДТП
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