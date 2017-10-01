В Березовском Suzuki задавил 71-летнюю женщину после столкновения с Nissan

Одна из иномарок врезалась в киоск.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В Березовском женщина погибла под колесами Suzuki, который отлетел в ее сторону после ДТП с другой иномаркой.

Водитель Nissan не справился с управлением во время обгона, его машину занесло, после чего она съехала с проезжей части на территорию магазина "Продукты" и врезалась в стоящий Suzuki. От удара Suzuki, за рулем которого находился 69-летний мужчина, отлетел и сбил 71-летнюю женщину, которая шла мимо.

Фото: vk.com/zg66ru

От полученных травм пострадавшая скончалась до приезда врачей. Водителя Nissan госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки.

По факту ДТП проводится проверка.

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