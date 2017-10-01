Движение по улице Татищева открыли в обе стороны

Изменилось и движение двух трамвайных маршрутов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

В Екатеринбурге после длительного ремонта открыли движение по второй полосе на улице Татищева. Теперь автомобилисты могут напрямую добраться из центра города до ВИЗа. Движение транспорта осуществляется в три ряда.

При этом изменились маршруты трамваев № 2 и № 18. Теперь они будут поворачивать с проспекта Ленина на новую линию Татищева.

Стоит добавить, что вновь открыли движение по Макаровскому мосту, но до его полного закрытия остается меньше недели, после чего введут временный автобус.

Отметим, что в минувшие выходные открыли движение по четной стороне проспекта Ленина в районе площади 1905 года.

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