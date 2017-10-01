В Свердловской области водитель Volvo насмерть сбил мужчину, который шел посреди трассы

Водитель не заметил пешехода в темноте.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Под Нижним Тагилом Volvo сбил мужчину, который шел посреди трассы. Водитель не заметил пешехода из-за темноты, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Житель Нижнего Тагила шел по темной трассе, на которой отсутствуют фонари, поздно вечером 30 сентября. Водитель иномарки заметил темный силуэт слишком поздно, попытался избежать наезда, но не успел. Пешеход погиб на месте.

В автоинспекции отмечают, что на одежде мужчины не было светоотражающих элементов, а видимость для автомобилиста была слишком плохой.

При аналогичных обстоятельствах 1 октября погибла женщина, которая переходила проезжую часть на дублере Сибирского тракта и попала под колеса автомобиля.

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