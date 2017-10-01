Восемь человек пострадали в лобовом ДТП с иномаркой и автобусом в Свердловской области

Авария произошла рано утром.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Рано утром 2 октября в Богдановичском районе иномарка врезалась в автобус, пострадали восемь человек, сообщили в ГИБДД.

Водитель автомобиля Great Wall не справился с управлением на 83-м километре трассы Екатеринбург - Тюмень и выехал на встречную полосу, по которой двигался рейсовый автобус Mercedes под управлением 25-летнего мужчины.

Столкновения избежать не удалось. В лобовой аварии пострадали восемь пассажиров автобуса (всего в салоне находились 20 челвек).

ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.

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