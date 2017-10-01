В Свердловской области трое детей пострадали в ДТП

В одной из аварий скончался 42-летний водитель ВАЗа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Накануне в Каменске-Уральском водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением при повороте налево и врезался в дорожное ограждение. Стаж вождения 38-летнего мужчины составляет всего 4 месяца.

В момент аварии на заднем сидении машины находились девочки 4-х и 2-х лет. Старшая перевозилась в бустере и получила травмы в виде сотрясения мозга и гематомы лба.

Также в пятницу, 29 сентября, в 23.30 на трассе Нижний Тагил – Нижняя Салда 53-летний водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21121.

– В результате ДТП погиб водитель 1975 г.р. автомобиля ВАЗ, двое 5-летних мальчиков-двойняшек получили травмы головы и различные переломы. Их мама была госпитализирован в больницу в бессознательном состоянии с травмой головы и переломом бедра, – сообщили в областном ГИБДД.

Установлено, что дети перевозились без детских кресел и были пристегнуты только ремнями безопасности.

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