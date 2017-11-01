Под Екатеринбургом образовалась большая пробка из-за сбитого лося

Скорость движения оценивается в 10 км/ч.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

Многокилометровая пробка образовалась утром на ЕКАД возле поворота на Новосвердловскую ТЭЦ. На проезжей части один из водителей сбил лося. На месте происшествия работает ГИБДД.

фото: "Яндекс. Пробки"

- На данный момент информация о ДТП выясняется. Более подробные сведения будут позже, - заявили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" скорость потока не превышает 10 км/ч. Движение по кольцевой автодороги от дублера Сибирского тракта до ТЭЦ сильно затруднено.

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