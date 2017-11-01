Дедушка умер в больнице: в Свердловской области водитель сбил 81-летнего пешехода и сбежал

Пострадавший скончался в больнице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.11.2017

В Свердловской области водитель на неустановленном автомобиле сбил 81-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Пожилой мужчина умер в отделении реанимации, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Пенсионер попал под колеса машины около 19 часов вечера 1 ноября в селе Покровское на 1 километре трассы Покровское – Кисловское – Соколова. Водитель ехал со стороны села Кисловское в сторону Покровского.

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в отделение реанимации, где он позже скончался. В ГИБДД отмечают, что пенсионер был в темной одежде, на которой отсутствовали светоотражающие элементы.

Автоинспекция обращается к очевидцам ДТП с просьбой позвонить по телефону 269-77-00 (дежурная часть), или по телефонам ОГИБДД МО МВД России "Каменск-Уральский" по телефону 8(3439)32-35-93 или обратиться по адресу: улица Рябова, 4а, кабинет № 4. Конфиденциальность гарантируется.

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