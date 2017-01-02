Две иномарки столкнулись лоб в лоб на свердловской трассе

Пострадала женщина.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017
Днем 3 января на трассе под Арамилью в столкновении двуз автомобилей пострадала 41-летняя женщина, сообщили в ГИБДД.
Авария произошла в половине первого дня. Женщина за рулем «Хендэ» ехала со стороны Арамили в сторону Екатеринбурга, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там иномарка лоб в лоб столкнулась с «Рено» под управлением 58-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадала автоледи, с травмами ее доставили в больницу. Известно, что ее водительский стаж составляет шесть лет, водительский стаж мужчины - 20 лет.
- 2 января в Екатеринбурге водитель внедорожника сбил женщину, пострадавшая погибла.