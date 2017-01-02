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Две иномарки столкнулись лоб в лоб на свердловской трассе

Две иномарки столкнулись лоб в лоб на свердловской трассе
16+
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Пострадала женщина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.01.2017

Днем 3 января на трассе под Арамилью в столкновении двуз автомобилей пострадала 41-летняя женщина, сообщили в ГИБДД. 
 
Авария произошла в половине первого дня. Женщина за рулем «Хендэ» ехала со стороны Арамили в сторону Екатеринбурга, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там иномарка лоб в лоб столкнулась с «Рено» под управлением 58-летнего мужчины.
 
В результате ДТП пострадала автоледи, с травмами ее доставили в больницу. Известно, что ее водительский стаж составляет шесть лет, водительский стаж мужчины - 20 лет. 
 
в лобовом дтп в свердловской области пострадала женщина 3 января 2017
Маша Шмурыгина, 03.01.2017, 16:51
Тэги: ДТП, Дороги, Фото
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