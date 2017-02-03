В Сведловской области на «трассе смерти» в кювет вылетел автобус с детской хоккейной командой

Водитель потерял управление на дороге.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017
В Свердловской области сегодня, 3 февраля, на Серовском «тракте смерти» пассажирский автобус, перевозивший детей, улетел в кювет. По счастливой случайности, все остались целы и невредимы.
Как сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла в 11.35 на 184-м километре автодороги Екатеринбург – Серов.
— 42-летний водитель за рулем автобуса «Ютонг» допустил съезд в кювет. В момент аварии в автобусе находились 25 пассажиров: 18 детей в возрасте 14-17 лет и 10 взрослых – два тренера и 8 родителей. В автобусе детская хоккейная команда «Синие камни» направлялась из Екатеринбурга в Верхнюю Туру на турнир «Золотая шайба», — уточнили в ГИБДД.
- В аварии травм никто не получил. Причины ДТП пока не установлены.
- Как отметили в ГИБДД, данная организованная перевозка детей была согласована, все документы в порядке.
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