Наверх
Грипп – как определить, как лечить, как не заболеть: памятка от главного инфекциониста Минздрава России
18:18, сегодня
В Екатеринбург из Киева едет чудесная икона с загадочным стеклом
17:08, сегодня
«Хватит меня лизать»: серовский сталагмит из фекалий обзавелся Твиттером
15:26, сегодня
Кризис? Нет, не слышали. Турпоток круизов растет в кризисный период
14:24, сегодня
Трамваи стоят, света нет: на трех улицах Екатеринбурга отключили электричество
13:14, сегодня
В Екатеринбурге вооруженные бандиты пытаются обложить данью жителей многоквартирного дома
12:39, сегодня5
Сотрудница свердловского ГУФСИН будет выступать в единственной «команде в погонах» высшей лиги КВН
11:38, сегодня
Пермское такси с пассажирами перевернулось на свердловской трассе
10:38, сегодня
Рак мозга будут лечить самонаводящимися клетками-убийцами
08:51, сегодня
«Недетское кино»: рецензия на фильм «Голос Монстра»
20:35, 03.02.2017
Избирательная оценка: авторы транспортной реформы в Екатеринбурге ответили на критику ГИБДД
20:02, 03.02.2017
Бесплатный гектар – каждому: как получить землю на Дальнем Востоке
19:15, 03.02.2017
Поиграл в футбол и обещал помочь: как вице-премьер Мутко проверял подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018
19:04, 03.02.2017
Уралец выиграл золото на всемирных играх X-Games
18:36, 03.02.2017
Мутко хочет использовать екатеринбургский манеж «Урал» для матчей РФПЛ
18:33, 03.02.2017
В Нижнем Тагиле отчим и мать в течение нескольких лет насиловали несовершеннолетнюю дочь
16:20, 03.02.20172
Желающих не нашлось: подрядчики отказались ремонтировать ЕКАД
15:58, 03.02.2017
В Сведловской области на «трассе смерти» в кювет вылетел автобус с детской хоккейной командой
15:52, 03.02.20171
«Бессонница» – юбилейное шоу Кристины Орбакайте в Екатеринбурге
15:52, 03.02.20171
Преследовал женщин пенсионного возраста: в Свердловской области задержали серийного грабителя
14:44, 03.02.2017
В Екатеринбурге сняли ролик о революции 1917 года
14:37, 03.02.2017
В Свердловской области мужчина хотел купить права у начальника Госавтоинспекции без сдачи
14:28, 03.02.2017
Екатеринбуржец 15 лет не мог попасть домой
14:19, 03.02.2017
Новый предсказатель погоды из екатеринбургского зоопарка расскажет, какой будет весна: онлайн-трансляция
13:48, 03.02.20172
В аэропорту Екатеринбурга у иностранца отобрали 33 килограмма крема
13:44, 03.02.2017
Пропавшую в Нижнем Тагиле 8-летнюю Катю нашли у соседки в ее же доме
13:30, 03.02.2017
На Свердловскую область надвигается северный циклон
13:08, 03.02.2017
В Нижнем Тагиле второклассница после школы пошла кататься с горки и не вернулась
13:00, 03.02.2017
В Екатеринбурге за серию убийств будут судить банду Тропиканки
12:43, 03.02.2017
Вечеринка в лагере для лучших школьников Нижнего Тагила прошла с алкоголем и наркотиками: подросток попал в реанимацию
12:40, 03.02.20171
Детсадовцы в Екатеринбурге заболели острой кишечной инфекцией
12:14, 03.02.2017
Массовое ДТП под Екатеринбургом перекрыло ЕКАД
12:08, 03.02.2017
Солнце, снегопады и легкий мороз: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
11:46, 03.02.2017
В Екатеринбург спецборт МЧС вернул тяжелобольного ребенка после лечения в Москве
11:15, 03.02.2017
В Екатеринбурге китайский студент снялся в видеоролике, показав, как оплачивать проезд, когда тебя не понимают
10:30, 03.02.20174
В Екатеринбурге саентологов вновь проверили ФСБ и полиция: в штаб-квартиру «сектантов» нагрянули с обысками
09:30, 03.02.20172
Выходные в Екатеринбурге с 4 по 5 февраля: шоу «Уральских пельменей», отчаянные гонки и экскурсия по местам Ельцина
09:00, 03.02.2017
В Екатеринбурге следователи выяснили, кем был погибший в автомобиле на Баумана
08:55, 03.02.2017
В Екатеринбурге на полигоне нашли тело уральского водителя-химика
08:24, 03.02.20172
Куда жаловаться, если маршрутка или автобус слишком долго стоят на остановках
08:02, 03.02.20176
Вне закона: в Верх-Исетском районе Екатеринбурга суд обязал убрать больше 20 скамеек
20:25, 02.02.2017
2 февраля в Екатеринбурге: сход вагона с рельсов и татуированный кот
19:48, 02.02.2017
В Екатеринбурге прокуратура проверит школу № 165, где девочка сломала позвоночник на уроке физкультуры
19:43, 02.02.2017
Уволен глава Уральского регионального центра МЧС
19:24, 02.02.20171
Прокуратура пообещала: хозяйке «черной» передержки в Екатеринбурге грозит две уголовные статьи
18:45, 02.02.2017
Вынесен приговор жительнице Красноуральска, которая задушила сожителя проводом от утюга
18:43, 02.02.2017
Свердловская область получит 748 миллионов на школы
18:34, 02.02.2017
В Екатеринбурге в гипермаркете Hoff подделывают подписи клиентов и не выдают им товар
18:30, 02.02.20174
Покажите, на что тратят деньги: повышение стоимости проезда в Екатеринбурге оспорили в суде
18:19, 02.02.20172
Киногерой и бегун: глава Екатеринбурга Евгений Ройзман возглавил рейтинг мэров на Урале
17:43, 02.02.20172
Довели до срыва: в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе» за подколы в свой адрес рабочий поджег коллегу
17:20, 02.02.20173

В Сведловской области на «трассе смерти» в кювет вылетел автобус с детской хоккейной командой

В Сведловской области на «трассе смерти» в кювет вылетел автобус с детской хоккейной командой
16+
Фото: grifoninfo.ru
Водитель потерял управление на дороге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017

В Свердловской области сегодня, 3 февраля, на Серовском «тракте смерти» пассажирский автобус, перевозивший детей, улетел в кювет. По счастливой случайности, все остались целы и невредимы.
 
Как сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла в 11.35 на 184-м километре автодороги Екатеринбург – Серов. 

— 42-летний водитель за рулем автобуса «Ютонг» допустил съезд в кювет. В момент аварии в автобусе находились 25 пассажиров: 18 детей в возрасте 14-17 лет и 10 взрослых – два тренера и 8 родителей. В автобусе детская хоккейная команда «Синие камни» направлялась из Екатеринбурга в Верхнюю Туру на турнир «Золотая шайба», — уточнили в ГИБДД.

  • В аварии травм никто не получил. Причины ДТП пока не установлены. 
  • Как отметили в ГИБДД, данная организованная перевозка детей была согласована, все документы в порядке.

Вступайте в НАШУ группу ВКонтакте, чтобы получать информацию самыми первыми и выигрывать ценные призы!

Марина Подкорытова, 03.02.2017, 15:52
Тэги: ДТП, Дети, Авто
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Горожанин03 февраля 2017, 18:38
И где машина сопровождения ДПС?Мало погибших детей в Югре!Ничему жизнь не учит!
0
0
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Подпишитесь на рассылку

Грипп в Екатеринбурге Ошибки врачей Сибирская язва Строительство Ловец покемонов Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Ту 154 Экономия Конкурсы Дороги Кризис и санкции Футбол Баскетбол Слухи Хоккей Фото Секс ИГИЛ Высокие технологии Самолет Волейбол Взятки Отключение света Уралмаш, Эльмаш Спорт Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Дорожные воины Погода Позитив Убийство в Рахмангулово В Египте разбился самолет с российскими туристами Здоровье Приостановка полетов в Египет Репортаж Студенты Крушение самолета под Ростовом Криминал Мотоциклы Расстрел Ельцин-центр Бизнес Кто заработал Катастрофа ЧМ-2018 Самолет Минобороны упал в Якутии Психология Бэби-боксы Медицина Розыск Война ритуальных агентств Знаменитости Парковки Дети Еда Эксклюзив Грипп ЗАГС Военный репортаж Видео Мультимедиа Происшествия Афиша Религия СМИ Голодовка в колонии Животные Статистика Мировые новости Образование Туризм Пусть говорят Горящие авто Транспорт Новости Транспортная реформа Школа Женщины Хэллоуин-2015 Музыка Красота Взрыв Новости дня Политика Скорая помощь Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Храм святой Екатерины Недвижимость Мужчины Интернет История успеха ДТП Биатлон Новости России Отдых Необычное Корь Жизнь в городе Коллекторы Приговор Лошагину Культура Снос монастыря на Качканаре Опрос Дом-2 ГИБДД Новый год Доска позора Рейтинг Рецензия Развлечения Расстрел на Депутатской История Екатеринбурга Расписание Растения Семья Лайфхак Выставки Скандалы Общественный транспорт Гололед Шоу-бизнес Обрушение крыши на Калинина ВУЗ Смерть Производство Личное Путин Мистика Скандал с Новиковым Дело Пьянкова Авто Мода В Екатеринбурге -40 градусов Экономика Деньги Отношения Горячее ЖКХ Искусство МЧС Суд Интервью Тест Пожар

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru