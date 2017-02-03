В Свердловской области мужчина хотел купить права у начальника Госавтоинспекции без сдачи

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.02.2017

В Свердловской области в Богдановиче 2 февраля местный житель пытался за 10 тысяч рублей купить права у сотрудника ГИБДД . Его задержали в момент попытки подкупа.

Как рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 30-летний житель из Богдановича хотел дать взятку начальнику подразделения Госавтоинспекции, чтобы тот помог ему получить водительское удостоверение категории «Е» без сдачи практического экзамена.

— Зайдя в кабинет к начальнику ГИБДД, мужчина сразу высказал свою просьбу и сообщил, что «отблагодарит» сотрудника ГИБДД. В свою очередь, руководитель подразделения предупредил визитера, что дача взятки должностному лицу чревата уголовной ответственностью. Доводы сотрудника полиции не возымели воздействия на водителя. Он попытался передать первую часть «благодарности» в размере 5 000 рублей, вложив их в книгу на рабочем столе начальника РЭО, — уточнили в ГИБДД.

Сразу после этого мужчину оперативно задержали. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, нарушителя отвезли в отдел МВД по Богдановичскому району.