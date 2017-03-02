Два ребенка пострадали в ДТП из-за колеи на трассе под Березовским

Столкнулись два автомобиля под управлением женщин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Две девочки пяти и 11 лет пострадали в аварии под Березовским вечером 2 марта, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Под Березовским столкнулись две машины под управлением женщин

Авария произошла между трассой Екатеринбург - Реж и поселком Монетным. Женщина за рулем «Рено Логан» ехала со скоростью 40 километров в час по середине дороги, так как на трассе была ледяная колея. Увидев встречный ВАЗ, водитель иномарки попыталась выехать из колеи, но не справилась с управлением и не смогла уйти от столкновения.

В аварии пострадали две девочки

Пострадали два ребенка - девочки 11 и пяти лет, причем пятилетняя девочка получила травму из-за детского кресла, в котором она находилась и которое не было закреплено. Автоинспекторы установили также, что в ДТП виноваты оба водителя - ВАЗом управляла также женщина, которая, как и водитель иномарки, выбрала слишком высокую скорость, не учитывая плохие погодные условия.