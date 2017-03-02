Под Первоуральском водитель без прав в смертельной аварии убил друга

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
— 30-летний водитель «Опель Астры» со стажем вождения 6 лет, ехал по трассе со стороны Шали в сторону Первоуральска. В пути автомобилист превысил скорость, отвлекся от управления и выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал УАЗ «Патриот», которым управлял 45-летний мужчина. Водитель иномарки при маневре решил обогнать ВАЗ, но не успел.
В лобовом столкновении виновник аварии получил рваные раны лица, ссадины ушных раковин, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Его увезли в больницу. 20-летний пассажир «Опеля» попал в больницу с травмой головы, переломом ключицы и ушибом позвоночника, — рассказали в пресс-службе ведомства.
- В ходе расследования выяснилось, что виновник аварии ранее был лишен прав. На водителя иномарки составлены административные материалы по статьям КоАП РФ «управление незарегистрированым ТС», «управление автомобилем без прав», «нарушение правил обгона», «нарушение правил применения ремней безопасности».
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