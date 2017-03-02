Под Первоуральском водитель без прав в смертельной аварии убил друга

В ДТП погиб 26-летний пассажир иномарки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

Вечером в четверг, 2 марта, на трассе Первоуральск — Шаля «Опель» вылетел на встречку и столкнулся с УАЗ «Патриотом». Как сообщили в областном ГИБДД, в аварии погиб пассажир «Опеля», а у 30-летнего водителя иномарки не было прав.

Как рассказали в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на 81 километре трассы Первоуральск — Шаля произошло столкновение «Опель Астры» и УАЗ «Патриота».

— 30-летний водитель «Опель Астры» со стажем вождения 6 лет, ехал по трассе со стороны Шали в сторону Первоуральска. В пути автомобилист превысил скорость, отвлекся от управления и выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал УАЗ «Патриот», которым управлял 45-летний мужчина. Водитель иномарки при маневре решил обогнать ВАЗ, но не успел. В лобовом столкновении виновник аварии получил рваные раны лица, ссадины ушных раковин, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. Его увезли в больницу. 20-летний пассажир «Опеля» попал в больницу с травмой головы, переломом ключицы и ушибом позвоночника, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Еще один пассажир в возрасте 26-ти лет от полученных травм скончался на месте ДТП.

Водитель УАЗ «Патриота» также пострадал в аварии: его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибами и переломом лучевой кости.

В ходе расследования выяснилось, что виновник аварии ранее был лишен прав. На водителя иномарки составлены административные материалы по статьям КоАП РФ «управление незарегистрированым ТС», «управление автомобилем без прав», «нарушение правил обгона», «нарушение правил применения ремней безопасности».