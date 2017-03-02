В Екатеринбурге внедорожник устроил массовое ДТП с каретой скорой помощи

Женщина за рулем «Киа» врезалась в машину медиков на перекрестке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

В Екатеринбурге днем 3 марта на перекрестке улицы Амундсена и Объездной дороги столкнулись четыре легковых автомобиля и УАЗ скорой помощи, сообщают в соцсетях очевидцы.

В массовое ДТП попали два «Форда», карета скорой помощи, «Киа» и «Лада Гранта». По словам очевидцев, скорая помощь ехала по улице на зеленый сигнал светофора, когда на перекрестке в машину медиков врезался внедорожник «Киа» - женщина за рулем иномарки не рассчитала скорость на повороте.

Столкнувшиеся автомобили задели еще три машины по касательной. Скопление участников ДТП вызвало значительные затруднения в движении транспорта.

По данным ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Виновники ДТП устанавливаются.

Днем 3 марта на улице Шаумяна в Екатеринбурге «Мерседес» врезался в грузовую «Газель», перевозившую молоко.

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