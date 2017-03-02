В Екатеринбурге «Мерседес» влетел в грузовик с молоком

В результате аварии молоко залило улицу Шаумяна.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017
В Екатеринбурге 3 марта столкнулись «Мерседес» и «Газель», груженная молоком, сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла утром 3 марта на перекрестке улиц Белореченской и Шаумяна. По словам очевидцев аварии, водитель грузовой «Газели» с надписью «молоко» попытался пересечь двойную сплошную на дороге, а мужчина за рулем «Мерседеса», который двигался в третьем ряду, не успел уйти от столкновения.
По данным ГИБДД, в аварии пострадавших нет. Его обстоятельства и виновник устанавливают автоинспекторы.
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