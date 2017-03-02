Для инспекторов ГИБДД вводят новые правила поведения на дорогах

Скорые и катафалки останавливать теперь не смогут.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.03.2017

МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением, который сотрудники ДПС будут применять с 1 апреля 2017 года. Как пишет газета «Коммерсант», проект нового административного регламента МВД находится на обсуждении, и сегодня, 3 марта, заканчивается его независимая экспертиза.

Новый документ заменит действующий сейчас регламент, утвержденный еще в 2009 году.

Инспекторы не смогут снимать номера с машины нарушителя

Регламент представляет собой инструкцию для сотрудников ДПС, в которой прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия с участниками движения.

Часть изменений связана с поправками, внесенными в законы. По новым правилам, будет исключена норма о снятии номеров (отменена КоАП РФ в 2014 году) и добавлена возможность предъявить для проверки распечатку электронной версии полиса ОСАГО.

Кроме того, теперь, при составлении протокола водитель сможет оценить представленные ГИБДД доказательства, «поставить их под сомнение», «привести контраргументы», которые должны быть «тщательно и всесторонне» проверены.

За отказ отдать права без обложки и цепочки инспектор может арестовать

Если по действующему регламенту автомобилист обязан передать документы инспектору без обложки, ценных бумаг и денег, то по новой редакции инспектор должен в любом случае вернуть документы, если с ним передаются «какие-либо предметы» или «удерживающие устройства». Например, автомобилисты часто дают права на цепочках или шнурах, которыми держат, чтобы инспектор не забрал их к себе в патрульную машину. При этом по новым правилам, если водитель отказывается выполнять требование гаишника, тот вправе применить ст. 19.3 КоАП «Неподчинение требованиям полицейского» (наказание — вплоть до ареста).

За дорожным движением смогут использоваться не только вертолеты, аэростаты, дирижабли и мотодельтапланы, но и беспилотные дроны.

Скорые и катафалки ГИБДД останавливать не сможет

Поводом для остановки транспортного средства теперь будет не только нарушение ПДД, но и «обеспечение беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения».

При это принудительно инспектор ГИБДД не будет иметь права останавливать кареты скорой помощи и машины, используемые для оказания ритуальных услуг.