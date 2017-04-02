Авария на путях парализовала движение трамваев в сторону Московской в Екатеринбурге

Легковой автомобиль столкнулся там с трамваем.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
Сегодня, 3 апреля, в вечерний час-пик на перекрестке улиц 8 Марта – Радищева в Екатеринбурге легковушка столкнулась с трамваем №1, сообщает журналист НАШЕЙ.
Автомобиль получил механические повреждения, лишившись зеркала заднего вида. На некоторое время авария парализовала движение трамваев – они не двигались в сторону улицы Московской.
- Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. В настоящее время легковой автомобиль уже убрали с места ДТП.
- По данным сервиса Яндекс.Пробки, пробка образовалась на дороге по улице 8 Марта в 17:45 на подъезде к улице Радищева.