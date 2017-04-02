Большегрузам на месяц закроют въезд в Екатеринбург

Ограничение будет действовать с 16 апреля по 15 мая.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017
С 16 апреля по 15 мая будет действовать ограничение на въезд большегрузов в Екатеринбург. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб.
Данное ограничение вводят для того, чтобы не допустить разрушения дорог весной. На асфальтированные дороги запретят заезжать машинам с нагрузкой на ось более 8 тонн. На грунтовые дороги не смогут заехать машины с нагрузкой на ось свыше 4 тонн.
- Исключение сделают для международных и пассажирских перевозок, перевозок продуктов, лекарств, топливо и дорожно-строительной техники.
- Ранее сообщалось об ограничении движения большегрузов по дорогам Свердловской области. Так, для грузовиков закроют проезд по асфальтированным дорогам в период с 16 апреля по 31 августа. Проезд запретят в периоды, когда температура воздуха днем превысит 32 градуса тепла. По тем же дорогам большегрузы смогут передвигаться ночью.