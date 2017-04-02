Большегрузам на месяц закроют въезд в Екатеринбург

Ограничение будет действовать с 16 апреля по 15 мая.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.04.2017

С 16 апреля по 15 мая будет действовать ограничение на въезд большегрузов в Екатеринбург. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб.

Данное ограничение вводят для того, чтобы не допустить разрушения дорог весной. На асфальтированные дороги запретят заезжать машинам с нагрузкой на ось более 8 тонн. На грунтовые дороги не смогут заехать машины с нагрузкой на ось свыше 4 тонн.